One Piece Burning Blood – Zwei neue Charaktere

Seit ein paar Monaten dürfen wir in die Rollen unserer liebsten Piraten schlüpfen, um uns gegenseitig die Rübe einzuhauen. Anscheinend gibt es neben Strohut-Luffy auch noch andere Charaktere in One Piece Burning Blood. Wir wissen zwar nicht, warum man wen anderes als den Gummimann wählen sollte, aber anscheinend gibt es auch Gründe dafür. Wer sich also gerne im Roster austobt, der kann sich demnächst auf zwei neue Charaktere freuen.

Per Wahl durften die Fans wählen, welche Figuren dem Spiel per DLC hinzugefügt werden sollen. Sieger sind Monkey D. Garp und Caesar Crown, die ab dem 22. 12.2016 rechtzeitig zu Weihnachten als kostenpflichtiges DLC erhältlich sein werden. Das DLC wird erhältlich sein für PC, PS4 und Xbox One. Besitzer der Gold Edition des Spiels, des Wanted Pack 2 bzw. Gold Pack erhalten Garp und Crown ohne weitere Kosten.