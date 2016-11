Oh … Sir!! The Insult Simulator – Serious Sam tritt den Streithähnen bei

Oh … Sir!! The Insult Simulator ist ein kleines Spiel, bekommt nun aber prominente Verstärkung. Kein geringerer als Sam „Serious“ Stone aka Serious Sam schließt sich den Teetrinkern in einem neuen Update an. Statt Kugeln verschießt er nun jedoch flotte Sprüche. Man wird ja auch nicht jünger, oder?

Oh … Sir!! The Insult Simulator ist für PC und mobile Geräte erhältlich.