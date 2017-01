Offline – Film- UND Gameprojekt mit Piranha Bytes

Eine interessante Idee steckt hinter dem Film Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel: Szenen aus einem Spiel wurden nahtlos in einen Film integriert und die Gaming-Sequenzen wurden von Piranha Bytes erstellt, den Machern von Gothic, Risen und ELEX. Für Deutschland ist diese Kooperation zwischen Film- und Gamingbranche eine Premiere. Aber um was geht es in Offline?

Jan spielt leidenschaftlich gern ein MMO namens „Schlacht um Utgard“ und bereitet sich gerade auf ein anstehendes Turnier vor, da fliegt er plötzlich aus dem Spiel: Er wurde von einem konkurrierenden Spieler gehackt. Seine neue Quest ist klar: Den Hacker finden, in der realen Welt. Eine abenteuerliche Reise beginnt.

Der Film kommt am 23. Februar in die Kinos.