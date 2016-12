No Man’s Sky – Patch 1.13 erschienen

Entwickler Hello Games hat zum Weltraum-Erkundungsspiel No Man’s Sky heute ein neues Update für die PlayStation 4 und den PC veröffentlicht. Hier eine englische Liste der Änderungen, die der Patch mit der Versionsnummer 1.13 enthält:

Fixed a bug that would make the player character small.

Space battles will now vary in size more and players should see bigger battles.

Fixed the instantaneous death loop that could occur in survival mode if you saved with 1 health and no hazard protection. You will still be on the verge of death when you load in, but it won’t happen instantaneously.

[PC] Fix for steam controller not being able to warp.

[PC] Removed up, down, left, right as quick menu navigation keys to allow left handed players to move while using the quick menu.

[PC] Page Up and Page down can now be used to navigate up and down in the quick menu.

Removed duplicated planets from discoveries menu.

Fixed an issue with redeeming promo ships in survival, which would result in the ship being spawned above the ground.

Fix for missing ruins underwater which could cause missions to point to nothing.

Various audio tweaks and fixes: Added ladder climbing sounds. Fixed base building prop sounds not playing when placed inside a Freighter. Added sound effect for calling Freighters. Added sound effect when using communication stations. Fixed an issue which could affect ambient sound in Freighters. Changed the sound effect when using the Terminus Teleporter.

Fixed some rare crashes.

Hello Games durfte nach Release des Spiel heftige Kritik im Bezug auf angekündigte Features einstecken, von denen im fertigen Spiel nichts zu sehen war. Nach monatelanger Funkstille auf der Homepage und in sozialen Netzwerken wurde vor Kurzem dann das Foundation Update veröffentlicht, das dem Spiel unter anderem Basen-Bau und bessere Weltraumschlachten hinzufügt und einige Gameplay-Elemente stark verbessert. Zudem wurden die Algorithmen zur Erstellung der Planeten weiter optimiert. Mit dem Foundation Update schaffte es No Man’s Sky auch, zeitweise wieder Spieler anzulocken, wie Daten bei Steam Charts belegen. Zuvor war die Zahl der Spieler kurz nach Launch bereits auf wenige Hundert pro Tag gesunken. Bleibt zu hoffen, dass Hello Games weiter an neuen Features für No Man’s Sky arbeitet, um so das Vertrauen der Spielergemeinde zurück zu erobern.