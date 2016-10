No Man’s Sky – Größtes Subreddit geschlossen

Das größte Subreddit für No Man’s Sky /r/NoMansSkyTheGame mit über 150.000 Nutzern wurde vor kurzem geschlossen. Grund hierfür ist der Moderator r0ugew0lf, der laut PC Games genug von den Anfeindungen der Community gegenüber Entwickler Hello Games hatte und deswegen eigenmächtig das Subreddit schloss. Schnell etablierte sich eine Alternative: /r/no_mans_sky.

Mittlerweile ist das alte Subreddit wieder geöffnet und Admin Sporkicide eröffnete einen Thread, der sich ausschließlich mit dem Subreddit beschäftigt. In seinem Eröffnungsbeitrag bittet er die Community um Vorschläge, wie man das Klima im Forum verbessern könnte und kündigt an, dass r0ugew0lf sich eine Pause gönnen wird.

Die Kritik an No Man’s Sky reißt also Wochen nach dem Release immer noch nicht ab, sodass sich ganze Communities in den Streit um das Game weiterhin hineinsteigern.