Nioh – Weitere Gameplay-Eindrücke

Nicht mehr lange, dann dürfen wir uns in die dunkle Samurai-Dynastie von Nioh werfen. Der von Ninja Gaiden inspirierte Titel, verspricht dunkle, blutige und brutale Kämpfe alla Dark Souls. Wer allerdings noch unsicher ist ob er den Weg des Samurai einschlagen möchte, für diejenigen gibt es frische, neue Gameplay-Eindrücke des Action-Titels. Vielleicht helfen sie euch bei der Entscheidung.

In Nioh werdet ihr die Geschichte von William folgen, der durch das vom Krieg zerrüttete Japan zieht. Sein Überleben ist dank seiner Schwertkünste gesichert, aber das Land wird von einer fürchterlichen Finsternis heimgesucht. So muss sich William nicht nur menschlichen Feinden sondern auch dämonischen gegenüber stellen. Denn die Yokai lauern in den Schatten. Zudem soll laut Team Ninja der Action-Titel selbst erfahrene Spieler gehörig fordern.

Nioh wird am 8. Februar exklusiv für PS4 erscheinen.