Nioh – Noch ein letzter Trailer kurz vor Release

Morgen ist es endlich soweit und Nioh steht offiziell in den Regalen eures favorisierten Einzel oder Online Handels bereit. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des herrenlosen Samurai William und setzt euch gegen allerlei Dämonen zu Wehr. Die Sengoku Ära war eine blutige Zeit in der Geschichte Japans, die von sich bekriegenden Reichen geprägt war. Die Spieler dürfen sich auf actiongeladene und knallharte Nahkämpfe freuen, die sich vor allem an Spielen wie Dark Souls und Ninja Gaiden orientieren. Durch verschiedene Kampftechniken, könnt ihr euren ganz eigenen individuellen Spielstil gestalten. Falls ihr also keinen großen Frustfaktor besitzen solltet und Dark Souls euch vor Wut aufschreien lässt, werdet ihr mit dem Titel wohl nicht glücklich werden. Masochisten und Hardcore Games Liebhaber dürften hier sehr gut bedient werden.

Passend zum morgigen Release haben wir noch einen kleinen Trailer für euch, der euch darauf vorbereiten soll, auf was ihr euch da einlasst. Viel Spaß.

Ist Nioh was für euch? Was haltet ihr von dem Titel? Teilt eure Meinungen mit uns.