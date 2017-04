Nioh – Ein Nachfolger wäre möglich

Anfang des Jahres erschien das Action-Rollenspiel Nioh von Koei Tecmo und Team Ninja exklusiv für PS4. Der Dark Souls-Verschnitt bekam von Fans und Kritikern sehr gute Wertungen und auch bei uns kam das Abenteuer im feudalen Japan rund um William Adams gut an. Trotz des Erfolgs sollte man nicht davon ausgehen, dass alsbald ein Nachfolger erscheinen wird.

Dies verriet Game Director Fumihiko Yasuda in einem aktuellen Interview mit der Famitsu. Zwar würde man durchaus einen Nachfolger in Betracht ziehen, eben weil das Spiel nicht nur in Japan, sondern Weltweit gut ankam, aber diesbezüglich gibt es noch keine konkreten Pläne. In ferne Zukunft wäre es also durchaus möglich, dass ein Nachfolger zu Nioh erscheinen wird.

Es bleibt also abzuwarten und zu hoffen.