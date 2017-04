Nioh – „Dragon of the North“ Erweiterung ist auf dem Weg

Wer sich in Nioh bereits durch das feudale Japan gekämpft hat und schon lange auf Nachschub gehofft hat, darf sich freuen. Koei Tecmo haben mitgeteilt, dass der erste DLC mit dem Namen „Dragon of the North“ bereits am 02. Mai 2017 erscheinen wird. Käufer des Season-Pass erhalten den DLC automatisch.

Zu den Inhalten der ersten Story Erweiterungen zählen unter anderem neue Waffen-Typen, neue Szenarios, neue Charaktere und Yokais. In „Dragon of the North“ reist ihr mit dem historischen Charakter Sengoku Jidai Date Masamune in die nördlichen Provinzen.

Zusammen mit dem DLC werden die zuständigen Entwickler außerdem ein kostenloses Update veröffentlichen, welches den Online-Versus Modus ins Spiel integrieren wird.

Ihr seid noch nicht so ganz von Nioh überzeugt? Dann schaut doch einfach mal in unsere Review.