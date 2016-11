Nintendo Wii U – Noch kein Produktionsstopp in Sicht

Erst kürzlich wurde endlich die mysteriöse NX vorgestellt, welche sich als Nintendo Switch offenbarte. Somit kam schnell, dass Gerücht auf, dass folglich die Produktion der Nintendo Wii U gestoppt wird.

Abwegig wäre dieses Gerücht nicht, zumal man sich so auf die kommende Konsole fokussieren kann und in Folge der schlechten Verkaufszahlen der Wii U, nun deren Produktion beendet wird. Laut Gerüchten soll der Produktionsstopp sogar Ende dieser Woche erfolgen, das Alles stellt sich, aber nun als Unwahr heraus.

Nintendo hat sich nämlich offiziell zu Wort gemeldet und Stellung dazu bezogen. So dementierte Nintendo die Gerüchte, so wird sich an der Produktion der Wii U erst einmal noch nichts ändern und wird weiter produziert. Ein Produktionsstopp ist also erst einmal noch nicht abzusehen.