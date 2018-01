Nintendo Switch – Vertriebspartner verrät drei Spiele für 2018

In der kommenden Woche ist es wohl soweit und Nintendo wird in einer Direct den diesjährigen Plan der Nintendo Switch erläutern. Doch nun könnten bereits drei Spiele vorzeitig für 2018 bestätigt worden sein.

So hat Bergsala AB fungiert in Norwegen als offizieller Nintendo Partner, einen Text veröffentlicht, in dem auf 2017 zurückgeschaut und ein Ausblick für 2018 geliefert wird. Dort werden Kirby: Star Allies, Metroid Prime 4 und Bayonetta 3 für das Jahr 2018 genannt.

Nintendo Norway may have accidentally leaked Metroid Prime 4 releasing in 2018.

Translation:

"…we're looking forward to 2018, which will include new games like Bayonetta 3 , Metroid Prime 4 and Kirby Star Allies as well as many other games that we will reveal during the year." pic.twitter.com/JB9FCL4HSG

