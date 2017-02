Nintendo Switch – Unboxing-Video

Nachdem Produzent Eiji Aonuma die Limited Edition von The Legend of Zelda: Breath of the Wild in einem Unboxing-Video näher vorgestellt hat, folgt nun ein weiteres Unboxing-Video von der Nintendo Switch.

Kit und Krysta von Nintendo, packen in einem Unboxing-Video die Nintendo Switch aus. Wer also vorab nochmal einen genaueren Einblick auf die Konsole und deren Lieferumfang werfen möchte, für den ist das Video wohl ideal. Im Lieferumfang enthalten ist neben der Konsole, einen Joy-Con (L), einen Joy-Con (R), die Nintendo Switch Dockingstation, eine Joy-Co Halterung, ein Nintendo Switch Netzteil, ein HDMI-Kabel sowie eine Joy-Con Handgelenksschlaufe.

Zudem macht das Video einmal mehr klar, dass es nur noch wenige Tage sind, bis wir mit der neuen Konsole in eine neue Generation eintauchen. Immerhin erscheint die Konsole am 3. März 2017.