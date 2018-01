Nintendo Switch – Ubisoft vor großer Ankündigung?

Könnt ihr euch an die Zeiten erinnern, als Videospiele ohne großes Trara einfach angekündigt worden? Das waren tolle Zeiten. Doch mittlerweile kommt es vor den meisten Ankündigungen zu einer Vorankündigung – So scheinbar auch beim neuesten Titel von Ubisoft für Nintendo Switch.

So hat ein Mitarbeiter der Franzosen, seines Zeichens Lighting/3D Animator at Ubisoft Montreal, auf Twitter verkündet, dass man für eine große Ankündigung in den kommenden Tagen bereit sein soll.

Something will happen in some days… please be sure to be ready for that #Nintendo

— Ubi-PandaR0o – 任天堂スイッチ (@TW_PhantomLord) January 16, 2018