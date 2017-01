Nintendo Switch – Ubisoft arbeitet an Rayman Legends und Rabbids Kingdom Battle

Wie schnell die Zeit doch vergeht, denn schon nächste Woche wird das langersehnte Event stattfinden, auf welchem Nintendo die neue Nintendo Switch Konsole näher vorstellen wird. Damit verbunden, wird man dann auch endlich näheres über die ersten Launch-Titel erfahren.

Schon vorab wurde viel über Launch-Titel spekuliert und allem Anschein könnte vor allem Titel aus dem Hause Ubisoft zu den Launch-Titeln zählen. Genauer soll sich nämlich Rayman Legends und Rabbids Kingdom Battle in Arbeit für Nintendo Switch befinden.

Dies verriet zumindest die Brancheninsiderin Laura Kate Dale, die zuletzt auch Seasons of Hearven als Exklusiven-Switch Titel vorab geleakt hat. Bei Rabbids Kingdom Battle soll es sich sogar um ein Crossover von Mario und den Rabbids als RPG handeln. Bei dem Crossover-Titel könnte allerdings auch eine Verschiebung auf September stattfinden laut Laura Kate Dale, die diese Information aus einer verlässlichen Quelle erfahren haben möchte.

Rabbids Kingdom Battle is the title of that Rabbids Mario Rabbids RPG. I have one source telling me it may get pushed to September.

— Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017