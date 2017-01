Nintendo Switch – Treehouse-Livestream nach Switch-Präsentation

Nicht mehr lange, dann findet endlich das Präsentationsevent zur Nintendo Switch statt. Dort erfahren wir nicht nur mehr über die Hardware, sondern auch über die ersten Spiele für die Konsole und vermutlich auch den Preis.

Genauer findet die Pressekonferenz am Freitag statt, den 13. Januar. Da die Präsentation live aus Tokyo übertragen wird, hat die Uhrzeit für uns leider einen kleinen Beigeschmack, denn wer die Konferenz mitverfolgen möchte, muss sich um 5 Uhr an den PC setzen. Aber keine Sorge, auch diejenigen, die das Event nicht live sehen können, aber dennoch einen Blick auf die neuen Spiele werfen wollen, werden erfreut sein, dass im Anschluss an die Konferenz noch ein Nintendo Treehouse-Livestream stattfinden wird.

Nintendo hat nämlich via Twitter bekannt gegeben, dass man im Treehouse-Livestream näher auf die gezeigten Switch-Spiele eingehen wird. Zudem findet der Livestream um 15:30 Uhr deutscher Zeit statt, also eine wirklich gute Uhrzeit oder? Wer also die Pressekonferenz um 5 Uhr morgens verpasst, der kann am 13. Januar um 15.30 Uhr zumindest das Treehouse-Event ansehen.