Nintendo Switch – Release, Preis und weitere Infos

Endlich ist das Geheimnis gelüftet: Die Nintendo Switch wird am 3. März in die Läden kommen. Während der Preis in den USA bei 299 Dollar liegt, wurde für Europa kein Verkaufspreis angegeben. Jedoch kann man davon ausgehen, dass auch wir knapp 300 Euro bezahlen müssen.

Zum Launch wird man jedoch die Auswahl zwischen zwei Bundles haben, die mit unterschiedlich gefärbten Joy-Cons daherkommen.

#NintendoSwitch erscheint am 03.03. Das ist im Paket enthalten. Nehmt ihr die grauen oder die bunten Joy-Con? ► https://t.co/QXs6QM1VM8 pic.twitter.com/LiClTMoKLr — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 13. Januar 2017

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Nintendo Switch ohne Region-Lock erscheinen wird. Das bedeutet, dass ihr eure Spiele aus aller Welt importieren und ohne Probleme auf der Konsole abspielen könnt.

Wir haben unsere Herangehensweise geändert: Die Software für #NintendoSwitch wird regionsfrei sein. https://t.co/5dIJBQTG6i — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 13. Januar 2017

Weiterhin wurde bekannt gegeben, dass der Online-Service der Konsole bis Ende des Jahres gratis sein soll, man dann aber dafür zahlen muss. Weitere Informationen soll es später geben.