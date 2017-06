Nintendo Switch- Reggie spricht über die Virtual Console und mehr

Auf der E3 2017 hat Nintendo so manch eine absolute Überraschung platzen lassen, dazu zählt beispielsweise das, von den Fans lang ersehnte Metroid Prime 4 oder ein Pokémon-RPG-Hauptspiel für Konsole, aber auch Titel wie Yoshi und Kirby oder der abgefahrene Trailer von Super Mario Odyssey konnten überraschen und machen Vorfreude auf mehr.

Unter all diesen Neuankündigungen und grandiosen Trailern, fehlte allerdings ein Thema, welches unter den Fans ebenfalls heißbegehrt ist, nämlich die Virtual Console für Nintendo Switch. In einem aktuellen Interview meldet sich Reggi Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, diesbezüglich zu Wort.

„Wir wissen, dass unsere Fans, unsere Spieler, Zugang zu all unseren digitalen Inhalten möchten. Wir sind uns darüber im Klaren. Wir machen uns darüber Gedanken, was der beste Weg ist, dies zu ermöglichen. Wir realisieren, dass es einen großen Appetit an Nintendos großartigen, legendären Inhalten gibt.“ so Reggie.

Demnach sei man sich der großen Interesse an der Virtual Console bewusst, allerdings müssen sich die Spieler eben noch um etwas Geduld üben, da es noch keinen Termin gibt.

Des Weiteren spricht Reggie den Verkauf von digitalen Spielen an, so soll der digitale Vertrieb auf Nintendo Plattformen durchaus gestiegen sein. Als Beispiel nennt er, dass sich Mario Kart 8 Deluxe digital nochmal mehr verkauft hat als bereits The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Konkrete Zahlen nannte Reggie Fils-Aime allerdings nicht.

Reggie vermutet, dass Mario Kart 8 Deluxe sich digital mehr verkauft hat daran liegt, dass Spieler diesen Titel immer direkt auf ihrer Konsole dabei haben möchten. So dass, wenn sie weg gehen und spontan auf jemanden Treffen, direkt ein passendes Multiplayer-Spiel parat haben, nämlich Mario Kat 8 Deluxe.