Nintendo Switch – Präsentations-Line-Up geleakt?

Wurde tatsächlich das Line-Up zur Nintendo Switch Präsentation geleakt? Am Freitag den 13. Januar wird um 5 Uhr unsere Zeit live aus Tokio die Nintendo Switch Präsentation stattfinden. Im Anschluss, um 15:30 Uhr unserer Zeit wird es auch nochmal ein Treehouse-Event geben bei dem man näher auf die präsentierten Switch-Titel eingehen wird. Nun wurde allerdings schon vermeintlich das Line-Up geleakt, welche Titel wir auf dem Event zu sehen bekommen werden.

IGN Frankreicht hat nämlich via Twitter ein Bild des Line-Ups gepostet und das Bild derweil wieder schnell gelöscht. Es könnte sich also tatsächlich um ein Missgeschick handeln, aber das Internet vergisst nie und ist bekanntlich schnell, so haben es natürlich schon genügend Leute gesehen und das Bild auch abgespeichert, so dass es weiter im Internet kursiert.

Nehmen wir die Liste mal genauer unter die Lupe: So ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild für den 17 März angesetzt. Bei Super Mario Frost Land, könnte es sich um das neue 3D-Mario handeln, welches man evtl. auch schon kurz im Switch-Trailer gesehen hat. Splatton Counterback, Mario Kart 8: Switch It! und Super Smash Bros. For Nintendo Switch, könnten die ohnehin schon länger spekulierten Switch-Ports sein, die teilweise auch schon im ersten Trailer zu sehen waren. Auch das bereits geleakte Rabbids Kingdom Battle, findet sich in der Liste unter dem Namen Super Mario RPG. Rabbids Invasion wieder. Sogar das neue Assassin’s Creed Egypt steht auf der Liste und ist angeblich für den 24. März angesetzt, was wiederrum etwas fragwürdig klingt.

Wenn das gezeigten Line-Up der Wahrheit entspricht, dann dürfen wir uns auf wirklich einige, grandiose und interessante Titel freuen. Die Liste bestätigt im Übrigen auch viele schon spekulierte Titel. Dennoch es könnte natürlich auch ein Fake sein, also genießt diese Liste bitte mit der nötigen Vorsicht.