Nintendo Switch – Nikkei nennt einen Preis des Basis-Pakets

Neben dem konkreten Release-Termin wird besonders interessant sein, zu welchem Preis die Nintendo Switch auf den Markt kommt. Das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei hat nun eine Vorhersage zu dem japanischen Verkaufspreis getroffen.

So will das Magazin erfahren haben, dass die Basis-Version der Konsole für 25.000 Yen auf den Markt kommen soll. Direkt umgerechnet würde das einen Preis von knapp 200 Euro ergeben. Da sich die Preisgestaltung immer unterscheidet, könnte man in dem Fall davon ausgehen, dass sich 250 Euro auf dem Preisschild befinden.

Ob die Konsole tatsächlich soviel kosten wird, werden wir spätestens am Freitag erfahren, denn dann findet das offizielle Reveal-Event statt.