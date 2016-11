Nintendo Switch – Neuer Mario-Titel schon fast fertig?

Zuletzt tauchte schon das Gerücht und die Vermutungen auf, dass ein neuer Mario-Titel, zu einer der Launch-Titel für die Nintendo Switch zählt. Diese Vermutung wird nun weiter unterstützt, denn nun heißt es sogar, dass der Titel schon so gut wie fertig sei, was so viel bedeutet wie, dass es sich hierbei tatsächlich um einen Launch-Titel handelt.

Wie Emily Roger via Twitter mitteilt, möchte sie aus zuverlässigen und mehreren Quellen bereits erfahren haben, dass das neue 3D Mario für Nintendo Switch schon so gut wie fertig ist. Natürlich ist diese Aussage ebenso mit Vorsicht zu nehmen, wie alle Aussagen davor, denn bisher hat Nintendo sich dazu noch nicht offiziell geäußert.

This isn’t speculation. I’m basing this off things I’ve been hearing for 3-4 months now. 3D Mario sounds like it’s practically finished. — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) 5. November 2016

Zudem soll der 3D Mario Titel schon viel länger als man vermutet in Entwicklung sein, sogar länger als Zelda: Breath of the Wild. Vielleicht erfahren wir im Januar mehr dazu, denn erst dann sollen mehr Informationen zur Nintendo Switch preisgegeben werden.