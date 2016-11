Nintendo Switch – Mögliche Launch Titel gelakt?

Noch nicht allzu lange ist es her, da hat Nintendo bezüglich dem Projekt NX endlich das Schweigen gebrochen und die neue Konsole als Nintendo Switch offenbart. Neben einem schicken Ankündigungs-Trailer blieben nähere Informationen allerdings erst einmal aus. Somit fragen sich nun viele zurecht, welche Launch-Titel die Konsole denn mit sich bringen wird.

Wie PVPLive nun berichtet, wollen diese, durch vermeintliche Leaks, ein paar mögliche Launch-Titel erfahren und bestätigt haben. So soll tatsächlich ein neuer Mario-Titel in Arbeit sein, der sich natürlich für den Launch der Konsole mehr als anbieten würde. Wer im Ankündigungstrailer aufgepasst hat, konnte auch ein neues Mario-Spiel schon erspähen. So soll der neue Titel eine Vereinigung von früheren 3D Mario Adventures werden, also eine Art Kreuzung zwischen Super Mario 64 und Super Mario Sunshine. Auch sollen einige Level miteinander verbunden sein wie man es aus Banjo Tooie kennt. So kann zum Beispiel eine 2D Eiswelt mit einem Wüstenlevel verbunden sein. Auch ein neuer Sammelgegenstand, der neue Powerups freischaltet die euch wiederrum in neue Level bringen, soll beinhaltet sein. Zudem soll das Spiel einen 2 Player Co-Op mit Luigi via Joy-Cons möglich sein. Klingt erst einmal nicht schlecht oder? Aber ob das wirklich alles stimmt, bleibt erst einmal mit Vorsicht zu genießen.

Weitere mögliche Launch-Titel die erwähnt werden sind Switch Portierungen von Wii U-Spielen. Dazu zählen natürlich die erfolgreichsten Titel, nämlich Mario Kart 8, Super Smash Bros. und Splatoon. Zwei der drei Titel waren auch schon im Trailer der Nintendo Switch zu sehen, dass diese beiden Titel also eine Portierung erhalten werden, steht eigentlich schon fest. Eine simple Portierung soll es allerdings nicht sein, denn die Titel werden natürlich mit neuen Inhalten versehen. Wer im Trailer aufgepasst hat, konnte nämlich Mario Kart 8 erspähen mit doppelten Items, in der Wii U- Fassung kann man allerdings immer nur ein Item haben.

Zudem soll Nintendo zusammen mit Händlern ein Programm anbieten wollen. Dies soll es euch ermöglichen eure Wii U-Version der Spiele einzutauschen und die jeweilige Switch-Version günstiger zu erwerben. Klingt auch an sich nach einer guten Sache oder? Auch hier bleibt es natürlich auf eine offizielle Stellungnahme abzuwarten.