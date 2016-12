Nintendo Switch – Mehr Leistung dank Docking-Station

Nintendo schweigt sich noch immer zur Nintendo Switch aus und vermutlich werden wir auch erst am 13. Januar handfeste Informationen von dem Unternehmen bekommen. Dennoch sickern immer mal wieder vermeintliche Informationen von angeblich vertrauenswürdigen Quellen durch. Wie sich aber in der Vergangenheit öfter schon gezeigt hat, hat das ein oder andere Gerücht sich schließlich auch bewahrheitet.

Wie Letsplayvideogames berichtet, wollen diese mehr über die Hardware von Nintendos neuer Konsole erfahren haben. So heißt es, dass die mobile Einheit der Switch dank der Docking-Station mehr Leistung aufweisen kann. Bedeutet, sobald ihr das Gerät mit der Docking-Station verbindet, soll eine 1080p-Darstellung ermöglicht werden. Es wird also eine zusätzliche GPU und CPU-Leistung aktiviert sobald die Nintendo Switch auf der Docking-Station platziert wurde. Dies ist dank dem ständigen Stromzufuhr möglich und weil man nun nicht mehr auf eine Akkulaufzeit achten müsse. Ein extra Lüfter soll dabei für die nötige Wärmeabfuhr sorgen. Dieses Prinzip ist vergleichbar mit dem Spar- und Leistungsmodus eines Laptops.

Der Batteriesparmodus bei einem Laptop fährt die Leistung der CPU und GPU runter um Batterie zu sparen. Wohingegen beim Leistungsmodus alles auf Vollpower läuft ohne dabei Rücksicht auf die Akkulaufzeit zu nehmen. Zudem wird gesagt, dass die Docking-Station ausschließlich für die Stromzufuhr und die Lüftung verantwortlich ist, heißt sie beinhaltet keine zusätzliche Rechenleistung. Die Prozessoren sollen sich also alle im Handheld-Teil der Konsole befinden. Außerdem soll jede Docking-Station mit jedem Mobilen-Teil kompatibel sein, sie sind also nicht fest miteinander verknüpft. Dies soll dafür sorgen, dass ihr später auch verschiedene Docking-Stations in verschiedenen Zimmern aufstellen könnt und diese alle mit nur einem Mobilen-Teil benutzen könnt. Die Dockin-Stations sollen nämlich später einzeln erwerbbar sein und dadurch, dass sie keine separate Rechenleistung beinhalten auch günstig sein.

Dass die Nintendo Switch deutlich mehr Power als die andren Konsolen von Nintendo haben soll, zeigt auch, dass laut einem weiteren Gerücht, Dark Souls 3 bereits auf der Konsole läuft. Und die Entwickler seien mit der Performance sogar sehr zufrieden. Ob Dark Souls 3 wirklich für Switch eine Portierung erhalten wird bleibt abzuwarten, allerdings wurde das Unternehmen From Software schon als Third-Party-Publisher offiziell bestätigt, es wäre also durchaus denkbar.