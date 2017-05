Nintendo Switch – Level 5 ist mit an Bord

Level 5 hat in der Vergangenheit viele interessante Titel für die verschiedenen Plattformen von Nintendo veröffentlicht. Doch ist der japanische Entwickler auf bei der Nintendo Switch mit an Bord?

In einem aktuellen Interview hat sich Präsident Akihiro Hino dazu geäußert und zu verstehen gegeben, dass man momentan an verschiedenen Titeln für die neue Plattform arbeitet. Welche Titel für die Konsole kommen, wurde nicht verraten, jedoch ist Hino ein großer Fan der Konsole, da sie den Mehrspielermodus in den Vordergrund rückt und man bequem online und offline miteinander zocken kann.