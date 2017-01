Nintendo Switch – Kommt die Autohalterung?

Mit einer neuen Konsole gibt es natürlich auch allerhand neues Zubehör: Taschen, Schutzhüllen und Displayfolien sind da wohl die normalsten Sachen. Doch scheinbar könnte für die Nintendo Switch tatsächlich eine Halterung erscheinen, die ihr am Autositz befestigt.

Dabei hat der erste Trailer zu der neuen Konsole der Japaner einen Einblick gegeben, die die ganze Sache aussehen könnte. Scheinbar kann man bei EBGames Canada dieses Teil mittlerweile vorbestellen, wie der folgende Tweet zeigt.

According to this receipt from @EBGamesCanada, the Nintendo Switch will also have a car mount accessory sold, as featured in the trailer pic.twitter.com/jJgUjr0Z81

— AmiiboSteal (@AmiiboSteal) 5. Januar 2017