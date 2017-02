Nintendo Switch – Keine Pokémon-Hauptedition?

Einige Fans wünschen sich schon seit Jahren, dass eine Pokémon-Edition für Konsole entwickelt wird und mit der Nintendo Switch haben einige neue Hoffnung geschöpft. Nicht zuletzt auch wegen den Gerüchten bezüglich Pokémon Stars, der ein Konsolenableger von Pokémon Sonne und Mond sein soll.

In einem Interview mit dem CEO von The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, wird die Zukunft der Pokémon-Reihe thematisiert und dabei auch über die Nintendo Switch gesprochen. Dort verdeutlichte Tsunekazu Ishihara, dass man die Herangehensweise an Pokémon-Spielen ändern müsse um sie für eine Konsole zu entwickeln.

„Bisher haben wir Pokémon immer nur für Handheld-Konsolen entwickelt. Positiv für Handheld war immer das Tauchen und Kämpfen mit Freunden unterwegs. Die Switch ist nun Handheld und Heimkonsole in einem und hat so einige verschiedene Qualitäten. Der Bildschirm ist größere und mehr technische Leistung. Aus diesem Grund, wenn wir ein Pokémon für Switch veröffentlichen, können wir es nicht so entwickeln wie wir es gewohnt sind. Abseits von der Hauptreihe, haben wir Spin-Offs entwickelt wie Pokémon Tekken oder Pokémon Mystery Dungeon. Von diesen Titeln ausgehend, denke ich, dass es eine gute Idee ist, diejenigen zu unterstützen, die für die Hardware sinnvoll sind. Ich entschuldige mich, dass ich zurzeit nicht in der Lage bin ein Projekt für Switch anzukündigen.“

Es ist also fraglich ob eine Hauptedition der Pokémon-Reihe je für eine Konsole umgesetzt wird oder ob wir lediglich weitere Spin-Off-Teile der Reihe für Konsole erhalten werden. Vielleicht wird The Pokémon Company allerdings lediglich die Hauptreihe anpassen, damit sie auch auf der Switch funktionieren. Ebenso unklar ist weiterhin was mit Pokémon Stars ist, ob es lediglich ein Gerücht bleibt oder die Edition doch für Switch erscheinen wird oder vielleicht sich auch lediglich als ein weiterer 3DS-Ableger entpuppt.