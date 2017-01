Nintendo Switch – Kein Miiverse- & StreetPass-Support

Nachdem bekannt gegeben wurde, dass die Nintendo Switch auch mobil genutzt werden kann, stellte sich die Frage, ob Nintendo erneut auf das Miiverse- oder StreetPass-Feature baut. Nun haben wir jedoch eine definitive Antwort erhalten.

So hat David Young, Nintendo of America’s Assistant Manager of Public Relations, bekannt gegeben, dass man weder mit dem Miiverse, noch mit StreetPass plane. Das hat jedoch den einfachen Grund, dass die Switch kein reiner Handheld ist und man das StreetPass-Feature nur auf Handhelds bringen möchte.