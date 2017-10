Nintendo Switch – Ist ein Donkey Kong Spiel in Arbeit?

Der Präsident von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime hat in einem Interview mit Time über die Zukunft der Nintendo Switch gesprochen.

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey hat die Nintendo Switch dieses Jahr zwei richtige Highlight-Titel bekommen, die beide sehr hohe Wertungen erzielt haben. Wie Reggie Fils-Aime verspricht, soll auch im kommenden Jahr wieder Highlights dabei sein. Wie das Line-Up für die Switch in 2018 genau aussieht, verriet er zwar nicht, aber Reggie deutet an, dass möglicherweise bereits ein Donkey Kong Titel für Switch in Arbeit ist.

„Es ist egal, ob es sich um eine Erfahrung mit Metroid oder Donkey Kong handelt. Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, um die Grenzen der IPs zu verschieben, anstatt sequentielle, kleine Iterationen mit einem bestimmten Franchise zu machen.“

Ob Reggie Fils-Aime nur Zufällig das Donkey Kong-Franchise erwähnte oder ob doch mehr dahinter steckt, bleibt leider abzuwarten. Allerdings wäre es nicht verwunderlich, dass auch Donkey Kong für Switch erscheint, nachdem bereits Metroid angekündigt wurde.