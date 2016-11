Nintendo Switch – Ist das der Release-Termin?

Noch müssen wir uns bis nächstes Jahr gedulden, um neue offizielle Informationen zur Nintendo Switch zu erhalten. Doch zum Glück gibt es die Gerüchteküche und gut informierte Insider.

Denn laut Laura Dale, einer stets gut informierten Journalistin, steht der Release-Termin der Nintendo Konsole bereits fest. So möchte sie erfahren haben, dass sie am 17. März in Europa erscheinen wird.

Being told March 17th is currently planned Switch launch day in PAL, will release worldwide that same week but not same date all regions.

