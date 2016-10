Heute wurden wir alle von der offiziellen Enthüllung der Nintendo Switch weggeblasen. Gleichzeitig wurde auch eine Übersicht mit Entwicklern, die für das Gerät werkeln, enthüllt.

Jedoch sind das nicht alle Entwicklerstudios. Wie nun bekannt gegen wurde, sind auch die Jungs von Image & Form Games an Bord. An was für einem Spiel die Entwickler von der SteamWorld-Reihe arbeiten wurde nicht bekannt gegeben. Jedoch freuen wir uns bereits jetzt auf die Ankündigung.