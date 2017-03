Nintendo Switch – Herausragende Verkaufszahlen

Die neueste Konsole des japanischen Spieleherstellers Nintendo – die Nintendo Switch – verkaufte sich am ersten Wochenende wie geschnitten Brot. Wie Nintendo Europe heute in einer Pressemitteilung bekannt gab, konnten mehr Exemplare der Switch an den Kunden gebracht werden, als bei jeder anderen Nintendo-Konsole im Zuge des Marktstarts.

Bereits im Vorfeld war die Konsole weitestgehend ausverkauft. Viele Händler konnten bei Vorbestellungen keine pünktliche Lieferung zum Erscheinungstag mehr garantieren. In Frankreich scheint sich die Nintendo Switch in den ersten 3 Tagen sogar besser als die PlayStation 4 in den ersten beiden Wochen verkauft zu haben.

Fun Fact: Nintendo Switch sold more in these first 3 days than the PS4 did in its first two weeks. (France) — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 7, 2017

Doch nicht nur die Konsole selbst hat sich prächtig verkauft, auch das zeitgleich erschienene und von der Presse mit Bestwertungen ausgezeichnete Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat einen richtig guten Start hingelegt. So gut sogar, dass es sich am Launch-Wochenende besser verkauft hat, als Wii Sports, ein Titel, welcher damals jeder Wii beilag und mit über 80 Millionen verkauften Einheiten lange Zeit als meistverkauftes Videospiel aller Zeiten galt. Bis Minecraft diese Position für sich beanspruchte.