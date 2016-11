Nintendo Switch – Handfeste Fakten erst im Januar 2017?

Erst vor wenigen Wochen wurde endlich die Nintendo Switch enthüllt und mit einem ersten Trailer bedacht, dennoch stehen noch viele Fragen offen und Nintendo selbst hüllt sich wieder in Schweigen. Die Handfesten Fakten bleiben nämlich noch aus und auch über den Preis wird derzeit wild spekuliert. Die Hauptfrage ist, wann wird Nintendo diesmal das Schweigen brechen und uns offizielle Fakten zur neuen Hybrid-Konsole liefern?

Technische Informationen, allgemeine Details, Preis, das genaue Erscheinungsdatum und auch erste Launch-Titel werden wir wohl höchstwahrscheinlich erst im Januar 2017 erfahren. Denn am 12. Januar 2017 wird das Unternehmen ein Event zur Nintendo Switch abhalten. Dieses wird live aus Tokio gestreamt und hier kann man mit ersten Details und Informationen rechnen. Direkt für den nächsten Tag wurde auch in New York ein Anspiel-Event für die Presse angekündigt. Hier wird man erstmals fünf Stunden die Konsole testen dürfen. Hier kann man also wohl mit ersten Berichte und Meinungen rechnen wie sich die neue Hybrid-Konsole denn angefühlt hat in der Anspielsession.

Wir müssen uns also wohl noch bis Januar 2017 gedulden, wohingegen der Release der Konsole erst für März 2017 angesetzt ist.