Nintendo Switch – GameStop: „Erste Auslieferungsmenge bereits ausverkauft“

Erst seit Freitag besteht die Möglichkeit, sich eine Nintendo Switch vorzubestellen. Doch bereits jetzt, melden verschiedene Händler, dass ihre Liefermenge ausverkauft ist. Nun gibt es auch Informationen vom größten Videospielhändler der Welt: GameStop.

So hat sich Bob Puzon, seines Zeichens Senior Vice President of Merchandising, zur aktuellen Situation geäußert und bekannt gegeben, dass auch bei GameStop die erste Auslieferungsmenge ausverkauft ist. Dieser Umstand soll zeigen, dass die Spieler sehr interessiert an der neuen Konsole sind und das Konzept bereits jetzt wertschätzen. Der Händler arbeitet außerdem eng mit Nintendo zusammen, um weitere Exemplare der Konsole für seine Kunden zu erhalten.

Das klingt jedoch so, als ob der ursprüngliche Plan Nintendos, dass jeder Interessent, der eine Konsole zum Release haben möchte, auch eine bekommt, nicht aufgeht.