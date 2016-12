Nintendo Switch – GameCube Support über Virtual Console?

Und eine weitere interessante Behauptung über die Nintendo Switch macht seine Runde. Zuletzt ging es um die Hardware und nun um die Virtual Console.

Durch die Virtual Console hat man die Möglichkeit alte Spieleklassiger via Emulation neu zu genießen. Die Virtual Console gab es schließlich bereits für den Nintendo 3DS und auch für Wii U auf dem einige GameBoy oder SNES-Klassiker zurückgekehrt sind. Es ist also gut möglich, sogar höchstwahrscheinlich, dass auch die Nintendo Switch über eine Virtual Console verfügen wird. Interessant daran ist, dass dieses Feature wohl um Nintendo GameCube Spiele erweitert werden soll.

Dies behauptet jedenfalls Tom Phillips von Eurogamer, der sich auch auf diverse Quellen bezieht, dass eben die Switch über die Virtual Console auch GameCube-Titel abspielen kann. Aber es würde sicherlich etliche Fans freuen, wenn sich dieses Gerücht bewahrheiten wird, denn die Titel der GameCube erfreuen sich immerhin an großer Beliebtheit. Ein offizielles Statement von Nintendo bleibt natürlich abzuwarten.

GameCube Virtual Console for Switch is indeed a thing, heard from at least 3 people. Working on report now on 1st games, thinking behind it.

