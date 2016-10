Nintendo Switch – Event für den Januar angekündigt

Auch wenn die Enthüllung der Nintendo Switch für erste Informationen gesorgt hat, sind viele Fakten rund um die neue Konsole der Japaner noch im dunkeln geblieben. Doch Nintendo wird im Januar ein Event abhalten, bei dem die meisten Fragen geklärt werden soll.

So soll am 13. Januar (unserer Zeit) ein Live-Stream in Tokio stattfinden. Dort sollen Spiele, die sich in der Entwicklung befinden gezeigt und weitere Informationen, wie der genaue Release-Termin, genannt werden.