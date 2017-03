Nintendo Switch – eShops aus anderen Regionen nutzbar

Die Nintendo Switch erhält erstmals als eine Nintendo Konsole Region-Free. Heißt Spiele sind nicht mehr an die Region gebunden und ihr könnt somit ganz einfach auch Spiele aus Japan oder Nordamerika auf eurer europäischen Switch spielen. Wie nun bekannt ist, könnt ihr sogar den Nintendo eShop aus anderen Regionen aufrufen und dort einkaufen.

Dazu müsst ihr lediglich ein neues Profil einrichten und einen neuen Nintendo Account erstellen, da ihr nun die Region auswählen müsst, die der Account unterstützen soll. Wollt ihr also im japanischen eShop einkaufen, dann erstellt ihr einfach einen japanischen Account.

Auch was die Bezahlung angeht soll es keinerlei Probleme geben. Heißt ihr könnt mit eurer lokalen Kreditkarte oder Bankkonto ganz einfach bezahlen.

@Dystify You can even pay with your local credit card/ bank account. Nintendo couldn’t have made it any easier. Truly region free.

