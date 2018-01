Nintendo Switch – Erscheinen Pokémon und Bayonetta 3 dieses Jahr?

Nachdem wir letzte Woche eine kleine Direct präsentiert bekommen haben, ist die Frage, welche großen Titel in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen immer noch präsent. Möglicherweise hat Nintendo jedoch nun bereits zwei Spiele verraten.

So wird in den Niederlanden momentan eine Umfrage durchgeführt. Eine Frage bezieht sich darauf, welche Spieler die Teilnehmer in den kommenden 12 Monaten planen sich anzuschaffen. Neben bereits erschienen Spielen, wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Splatoon 2, werden auch Bayonetta 3 und Pokémon genannt.

Da andere Spiele, wie Metroid Prime 4, die ebenfalls noch keinen Release-Termin besitzen, nicht genannt werden, könnte das daraufhin deuten, dass die beiden Titel in 2018 erscheinen.