Nintendo Switch – Drei weitere Games zum Release

Solltet ihr euch Sorgen drum gemacht haben, dass zum Launch der Nintendo Switch zu wenig Titel zur Verfügung stehen, gibt es nun gute Nachrichten für euch. Denn die Tomorrow Corporation hat bekannt gegeben, dass sie drei weitere Titel zum Launch der neuen Konsole loslassen wird.

Dabei handelt es sich um World of Goo, Little Inferno und Human Resource Machine. Damit sich der erneute Kauf auch für Fans lohnt, spendieren die Verantwortlichen den Titeln einen eigenen speziellen Modus, in dem ihr den Soundtrack von Kyle Gabler anhören könnt.