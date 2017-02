Nintendo Switch – Download-Spiele nur auf einem System nutzbar

Die Download-Spiele werden bei der Nintendo Switch nicht mehr mit der Hardware sondern mit euren Account verknüpften. Der klare Vorteil hierbei ist, dass sollte eure Konsole abhanden kommen oder den Geist aufgeben, dann könnt ihr eure Download-Titel ganz einfach auf eine neue Konsole laden. Dennoch gibt es einen Haken bei der Sache.

Es ist nämlich nicht möglich die Spiele auf verschiedene Konsolen zu laden und spielen zu können. Denn ein Download-Titel kann immer nur auf einer Konsole aktiviert werden und somit benutzt werden. Solltet ihr also Spiele teilen wollen oder zwei Switch-Systeme daheim besitzen auf denen ihr beide den ein und selben Download-Titel spielen wollt, dann wird das nicht funktionieren.

Daher fragte der Youtuber CrazyDopetastic bei Nintendo genauer nach und wollte konkret wissen, ob er digitale Spiele denn mehrfach erwerben müsse, wenn er auf das Spiel von zwei Systemen zugreifen möchte. Laut Nintendo ist dies tatsächlich der Fall, wollt ihr von mehreren Systemen Zugriff auf dieselben Spiele haben, dann müsst ihr es zunächst mehrfach erwerben. Ob es dabei in Zukunft bleibt, ließ Nintendo allerdings noch offen, denn momentan existiert lediglich noch kein System welches die Mehrfachnutzung erlaubt. Es ist also durchaus möglich, dass man hier noch Änderungen treffen wird.

„Derzeit haben wir noch kein solches System für die Nintendo Switch. Aber wir haben noch keine finale Entscheidung bezüglich getroffen, wie wir in Zukunft den Ansatz verfolgen werden. Daher kann ich momentan noch keine konkrete Antwort auf diese Frage geben.“

In Zukunft kann sich an diesem Ansatz also noch etwas ändern. Wir müssen also erst einmal gespannt abwarten und blicken nun erst einmal auf den nahenden Release der Konsole. Die Nintendo Switch erscheint nämlich am 3. März 2017.