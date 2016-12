Nintendo Switch – Details via Livestream im Januar

Nintendo Switch ist momentan DER Gegenstand für Gerüchte und Spekulationen. Was kann die neue Konsole wirklich? Woher wird sie ihre Leistung beziehen? Welche Entwickler und Publisher hat Nintendo an Bord?

Kaum zu glauben, dass diese Konsole bereits im März 2017 erscheinen soll und wir noch so wenig darüber wissen. Umso besser die Ankündigung, dass Nintendo dies nun ändern will: Am 13. Januar 2017 wird Nintendo Switch via Livestream präsentiert. Da dies in Tokyo passieren wird, müssen Europäer ihren Wecker früh stellen: Um 5 Uhr deutscher Zeit soll der Stream beginnen.

Laut Nintendo soll das genaue Verkaufsdatum genannt und ein erster Blick auf das Spiele Line-Up geworfen werden.