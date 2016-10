Nintendo Switch – Der offizielle Nintendo NX-Trailer

Endlich hat das Warten und das Rätselraten ein Ende! Die Nintendo NX wurde endlich mit einem grandiosen Trailer offiziell angekündigt und erhält nun auch ihren offiziellen Namen, nämlich Nintendo Switch.

Tatsächlich handelt es sich bei der Nintendo Switch um eine Hybrid-Konsole, die mit vielen Features und Variationen überraschen kann. So wird die Konsole nicht nur Zuhause für Spielspaß sorgen, sondern auch unterwegs. Heißt ihr könnt alle Titel für die Nintendo Switch sowohl vom heimischen Sofa aus, am Fernseher genießen oder ganz einfach auch unterwegs, ganz gleich wo ihr seid. Ein mobiles, tragbares System verstärkt mit der Leistung einer TV-Konsole. So ist sogar nicht nur Einzelspielerspaß vorprogrammiert sondern auch Mehrspielerspaß.

Zuhause habt ihr die sogenannte Nintendo Switch-Station, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet. Nehmt ihr nun die Nintendo Switch aus der Station, wechselt die Konsole in den Handheld-Modus. So könnt ihr euer Spiel ganz einfach auf dem tragbaren HD-Display weiter spielen. Aber die neue Konsole aus dem Hause Nintendo bietet noch viel mehr.

Die zwei Joy-Con-Controller lassen sich ganz einfach abnehmen, die an beiden Seiten der Konsole angebracht sind. Das ermöglicht euch verschiedene Spielkombinationen, ganz wie es euch beliebt. So könnt ihr alleine aber auch zu zweit spielen. Ihr könnt sogar einen Nintendo Switch Pro Controller verwenden. Und solltet ihr mal Lust haben ein Splatoon Match auf der Wiese austragen zu wollen, dann könnt ihr ganz einfach mehrere Nintendo Switch Konsolen lokal miteinander verbinden.

Nintendo Switch scheint euch also keinerlei Grenzen zu setzen. Und damit ist es noch immer nicht genug, denn auch viele Publisher sind mit an Bord. Da sollte für jede Menge, großartiger Spiele bereits gesorgt sein und wir dürfen somit mit großer Vorfreude abwarten, was uns alles noch auf der Nintendo Switch erwarten wird.

Na zu viel versprochen? Seht euch einfach selbst den Trailer an und lasst die neue Konsole auf euch wirken. Wir sind jedenfalls voller Vorfreude und können es kaum abwarten die Nintendo Switch in Händen zu halten. Bis dahin müssen wir aber uns leider noch ein wenig gedulden, denn die neue Konsole wird erst im März 2017 erscheinen.