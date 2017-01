Nintendo Switch – Britischer Händler nennt Termin und Preis

In weniger als sechs Tagen haben wir endlich die Gewissheit, was die Umstände des Release der Nintendo Switch angeht. Bis es soweit ist, versorgt uns nun ein britischer Händler mit einem möglichen Preis und Erscheinungstermin der neuen Konsole der Japaner.

So nennt der Händler GameSeek als Verkaufspreis 198,50 britische Pfund, was umgerechnet circa 235 Euro sind. Interessant daran ist, dass der Shop eine Preisgarantie für Vorbesteller anbietet und sie somit nur diesen Preis beim Erscheinen abrechnen. Als Erscheinungstermin wird der 17. März genannt, was komplett im geplanten Zeitfenster liegen würde.

Ob sich diese Daten bewahrheiten werden wir spätestens am Freitag erfahren, denn dann findet das große Reveal-Event statt.