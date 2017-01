Nintendo Switch – Alles Wissenswerte über die Konsole und die Spiele

Erst kürzlich fand die Nintendo Switch Präsentation statt, dort wurde nicht nur die Konsole selbst genauer vorgestellt, sondern auch einige erste Spiele angekündigt. Solltet ihr das Event verpasst haben und euch nicht durch alle einzelne News klicken wollen, dann habe ich hier eine Übersicht für euch, die alle wichtigen Details zur Konsole und den Spieletiteln zusammenfasst.

Erscheinungstermin und Preis

Die Nintendo Switch wird am 3. März 2017 erscheinen. In Japan zu einem Preis von 29.999 Yen und in Amerika 299,99 US-Dollar. Für Europa wurde kein Preis genannt, lediglich, dass man sich bei den verschiedenen Händlern erkunden soll. Derweil sind auch in einigen Online-Stores die Konsole schon gelistet für einen Preis um die 330 Euro.

Online-Dienst

Die Nintendo Switch wird über einen Online-Dienst verfügen, mit dem ihr mit andren Spielern oder Freunden online spielen könnt. Allerdings wird dieser Online-Dienst nur vorrübergehend, also zum Launch der Konsole, kostenlos sein. Ab Herbst soll der Dienst dann kostenpflichtig werden. Wie viel der Online-Dienst allerdings kosten wird, wurde noch nicht gesagt.

Hier nochmal eine Übersicht, was der Dienst denn umfassen soll:

Online-Lobby und Voice-Chat Unsere neue dedizierte Smart Device-App wird sich mit Nintendo Switch verbinden und euch Freunde zum Online-Spielen einladen, Spieltermine festsetzen und mit Freunden während Online-Partien in kompatiblen Spielen chatten lassen – alles von eurem Smart Device aus. Eine kostenlose, limitierte Version dieser App wird im Sommer 2017 zum Download bereitstehen

Monatlicher Spieledownload Abonnenten werden ein Nintendo Entertainment System (NES) oder Super Nintendo Entertainment System (SNES) Spiel (mit neu hinzugefügtem Online Play) für einen Monat kostenlos herunterladen und spielen können.

Exklusive Angebote Spezielle Angebote für Abonnenten könnten Rabatte auf ausgewählte digitale Spiele und Inhalte beinhalten.



Regionalsperre, Miiverse und Streetpass:

Eine gute Nachricht hingegen ist, dass die Konsole Region-Free sein wird. Heißt die Spiele sind nicht mehr an Regionen gebunden und somit können auch Importspiele gespielt werden. Außerdem wird sowohl das Miiverse als auch die Streetpass-Funktion nicht mit an Bord sein. Das Miiverse soll allerdings durch ein anderes Social-Media-System ersetzt werden.

Akku-Laufzeit:

Bei der Akkulaufzeit kann man mit zweieinhalb bis sechs Stunden rechnen, natürlich je nach Einstellung, Spiel und genutzten Features.

Display-Details:

Das Display wird über einen Multi-Touch-Screen verfügen, der 6,2 Zoll groß ist. Das Display schafft es auf eine Auflösung von 1280x720p.

Weiter technische Details:

In der Switch wird ein 32 GB-Speicher erhalten sein, den ihr mit microSDXC-Karten erweitern könnt. Zudem sollen die Micro-SD-Cards auf denen die Spiele sich befinden bis zu 2 TB unterstützen. Auch soll es möglich sein an die Docking-Station externe USB-Laufwerke anschließen zu können, diese werden dann aber nur im Heimbetrieb nutzbar sein und nicht im mobilen Betrieb.

Controller-Features:

In den Joy-Con-Controllern wird ein NFC-Adapter eingebaut sein, der die Amiibos lesen kann. Auch eine Motion IR-Kamera ist verbaut und soll so einzigartige Spielerfahrung liefern. Eine überarbeitete Rumble-Funktion und ein Social-Button, der Screenshots macht, sind ebenfalls mit an Bord. Auch Gameplay-Aufnahmen sollen zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein.

Lieferumfang:

Eine Nintendo Switch Konsole

Ein Joy-Con-Controller links

Ein Joy-Con-Controller rechts

Eine Nintendo Switch Docking-Station

Eine Joy-Con-Halterung

Ein Nintendo Switch-Netzteil

Ein HDMI-Kabel

Joy-Con-Handgelenksschlaufen

Preis einzelner Controller:

Auch hier sind noch keine europäische Preise angegeben sondern nur US-Dollar, aber sollte dennoch schon mal einen Einblick geben, mit welchen Preisen auch wir zu rechnen haben.

Nintendo Switch Pro Controller – 69,99 US-Dollar

Zwei Joy-Con-Controllers – 79,99 US-Dollar

Ein Joy-Con-Controller – 49,99 US-Dollar

Joy-Con-Halterung – 29,99 US-Dollar

Nintendo Switch Dockingstation-Set – 89,99 US-Dollar

Joy-Con-Lenkrad (zwei) – 14,99 US-Dollar

Übersicht der angekündigten Spiele:

Launch-Spiele

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 3. März

1-2-Switch – 3. März

Just Dance 2017 – 3. März

Skylanders Imaginators – 3. März

Super Bomberman R – 3. März

First-Party-Spiele nach dem Release der Konsole

Third-Party-Spiele für 2017

I Am Setsuna – 2017

Fast RMX – März 2017

Has Been Heroes – März 2017

Snipperclips – Cut it out, together! – März 2017

Rime – Mai 2017

Binding of Isaac: Afterbirth+ – Frühjahr 2017

Disgaea 5 Complete – Frühjahr 2017

LEGO City Undercover – Frühjahr 2017

Puyo Puyo Tetris – Frühjahr 2017

Sonic Mania – Frühjahr 2017

Elder Scrolls V Skyrim – 2017

NBA 2K18 – September 2017

Project Sonic 2017 – 2017

Shovel Knight – 2017

Third-Party-Spiele ohne Zeitraum