Nintendo Switch – Akku kann ersetzt werden

Austauschbare Akkus und Batterien in modernen Tablets und Smartphones sind in den letzten Jahren eher zu einer Seltenheit verkommen. Was zum Beispiel Nutzer eines iPhones noch nie anders kannten, hält inzwischen auch in immer mehr Smartphones anderer Hersteller Einzug. Auch zur Nintendo Switch, die in Tablet-Form daherkommt, stand die Frage im Raum, ob sich der Akku austauschen oder ersetzen lässt. Nintendo hat dazu auf der eigenen Webseite die technischen Spezifikationen veröffentlicht.

Darin zu lesen ist, dass der Akku zwar nicht einfach so austauschbar ist, dieser allerdings über den Nintendo Kundensupport gegen Bezahlung ersetzt werden kann. Das bedeutet, dass man bei einem leeren Akku nicht schnell mal einen Neuen einsetzen kann. Wer jedoch das Pech hat, dass der Akku den Geist aufgibt oder über die Jahre an Leistung verliert, der kann gegen einen kleinen Obolus und ein paar Tagen Verzicht auf die Konsole einen neuen Akku einbauen lassen.

Wenn man es genau nimmt, läuft der Austauschprozess also wie bei jedem modernen Tablet oder Smartphone. Nintendo Switch erscheint bei und am 03. März 2017. Weitere News rund um das Thema findet ihr in unserer Übersicht.