Nintendo – Shigeru Miyamoto über Super Mario Odyssey und Remakes

In einem aktuellen Interview von IGN mit Nintendos Shigeru Miyamoto, verrät der Mario-Schöpfer seine Sorgen von Super Mario Odyssey und auch das Thema Remakes kommt zur Ansprache.

Besorgt war Shigeru Miyamoto bezüglich der Idee von New Donk City in Super Mario Odyssey. In dieser Welt, die sehr stark an ein New York erinnert, hüpft Mario durch eine an die Realität angelehnte Stadt, in der die Bürger größer dargestellt sind als Mario.

„Ich war besorgt darüber, wie Spieler darauf reagieren würden in einer Welt zu sein, in der Mario so groß ist und normale Leute noch etwas größer sind. Oder der Fakt, dass die Leute nicht wütend auf Mario werden, wenn er überall hoch- und runterspringt. Aber da dies nun alles gesagt ist, ich denke, ich habe realisiert, dass der Charakter Pauline bereits existiert hatte und die Idee dieses Spiels, in dieser Stadt angesiedelt zu sein, hat sehr gut funktioniert. Also haben wir daran festgehalten.“ erklärte Miyamot.

Außerdem erklärte Miyamoto, dass es besser sei alte Charaktere beizubehalten und diese dazu zubringen neue Dinge zu tun.

„Grundsätzlich denke ich, dass es ideal ist, wenn wir alte Charaktere dazu bringen neue Dinge zu tun. Wenn eine neue Spielmechanik eingeführt wird und es einen neuen Charakter gibt der wirklich, wirklich gut passt, dann denke ich, dass es großartig ist. Aber ich bin etwas zögerlich und resistent, wenn jemand anmaßend versucht seine Gedanken einzubringen und immer wieder versucht neue Charaktere zu erschaffen.“ so Miyamoto.

Auch das Thema bezüglich Remakes von älteren Spielen wurde angesprochen. Wie Miyamoto sagte, habe er an Remakes nur wenig Interesse. Es wäre natürlicher immer neue Dinge und Mechaniken zu kreieren und so eben neue Spiele zu entwickeln. Somit dürfte es eher unwahrscheinlich sein ein vollwertiges Remake von Super Mario 64 oder auch Super Mario Sunshine zu sehen.

Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober 2017 für die Nintendo Switch.