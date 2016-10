Nintendo NX – Weiterer Hinweis auf Mario zum Launch

Nachdem wir euch bereits ein umfangreiches Paket an Gerüchten zur Nintendo NX präsentiert haben, gibt es nun neue Hinweise darauf, dass es zum Launch der Konsole tatsächlich ein neues Mario-Spiel geben wird.

Tom Phillips, seines Zeichens Mitarbeiter bei Eurogamer, hat sein Wissen mit uns geteilt, dass auch er gehört hat, dass es ein Spiel mit dem Klempner zum Release der Konsole geben wird.

Latest NX rumours don’t give away much but I have also heard there’s a big new Mario for launch – https://t.co/a1tc2H3ATJ

— Tom Phillips (@tomphillipsEG) 9. Oktober 2016