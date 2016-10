Nintendo NX – Soll noch 2016 enthüllt werden

Immer wieder tauchen frische Gerüchte über die Nintendo NX auf und auch an Spekulationen mangelt es zu Nintendos neuester Konsole nicht. Dennoch fragen sich viele, wann ist es denn endlich soweit, wann wir die NX endlich offiziell enthüllt? Wann können wir endlich mit ersten Handfesten Informationen seitens Nintendo rechnen?

Immerhin soll schon im März 2017 die Konsole angeblich auf den Markt kommen und eben drum wird es doch allmählich für eine offizielle Enthüllung Zeit. Immerhin wollen wir doch endlich mal wissen wie die vermeintliche Hybrid-Konsole nun aussieht. Und auch des Öfteren war die Rede davon, dass die NX im September oder im Oktober enthüllt wird. Derweil haben wir fast Mitte Oktober und Nintendo schweigt sich weiterhin aus.

Dennoch, die Nintendo NX soll trotz Stille weiterhin dieses Jahr vorgestellt werden, zumindest versichert dies der Mitarbeiter von Nintendo of Europe, nämlich Ulysse Richer-Botté in einem offiziellen Forum von Nintendos Developer-Portal. Dieser Eintrag wurde nämlich nun von einem Reddit-Nutzer entdeckt. Wann allerdings genau die Enthüllung stattfinden soll, wurde nicht verraten, so bleibt nur weiterhin abzuwarten.

Außerdem verriet der Eintrag, dass kleinere Entwickler wohl zu einem recht späten Zeitpunkt erst Entwickler-Kits zur NX erhalten werden. In wieweit sich dies in den ersten Monaten, nach Erscheinen der Konsole, auswirkt, bleibt abzuwarten, aber es ist anzunehmen, dass Indie-Entwickler erst zu einem späteren Zeitpunkt die Konsole unterstützen können.