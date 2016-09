Nintendo NX – Release-Termin geleakt?

Haben wir durch ein Versehen den möglichen Release-Termin der Nintendo NX erfahren? Möglich, denn ein User von reddit hat entdeckt, dass die amiibos aus der The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf den europäischen Seiten von Nintendo einen Termin hatten.

Dieser war der 4. März. Da gemunkelt wird, dass das neue Zelda zusammen mit der neuen Nintendo Konsole erscheint und die passenden Figuren meist am gleichen Tag, wie das dazugehörige Spiel erscheinen, könnte es sein, dass an dem Tag tatsächlich die neue Konsole der Japaner erscheint.