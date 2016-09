Nintendo NX – Offizielle Enthüllung nächste Woche?

Hach, es wird schon ein wenig traurig sein, wenn wir nicht mehr über Gerüchte zur Nintendo NX berichten können, da sie offiziell vorgestellt wird.

Dieser Moment könnte sogar schneller als bisher geahnt kommen. Denn die Jungs von 10do wollen von einer „seriösen Quelle bei Nintendo“ erfahren haben, dass es bereits am 6. September so weit sein wird. So wird geschrieben:

Nintendo ist dabei, eine Ausgabe des Formats Nintendo Direct fertigzustellen und die bei uns mit Hochspannung erwartete Direct wird dann unangekündigt veröffentlicht, um ein großes Überraschungsmoment zu haben. Unsere Quelle hat uns allerdings verraten, dass es bereits am 6. September 2016 um 16 Uhr soweit sein soll. Noch drei Tage also!

Natürlich solltet ihr bedenken, dass es sich dabei um Gerüchte handelt. Spätestens am Dienstag um 16 Uhr sind wir schlauer.

Update:

Scheinbar handelt es sich dabei um einen Scherz von Seiten 10do.de, sodass die mögliche Enthüllung der Konsole morgen wohl eher nicht stattfinden wird. Schade.