Nintendo NX – Enthüllung findet heute statt

Freunde! Es ist soweit: Die Nintendo NX wird heute mit einem Vorschau-Trailer enthüllt.

Dieser soll um 16 Uhr unserer Zeit erscheinen und einen ersten Blick auf die neue Konsole der Japaner ermöglichen. Jedoch soll das Filmchen wohl nur knappe drei Minuten lang sein.

Wir freuen uns trotzdem auf die Enthüllung. So let it begin!