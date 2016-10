Nintendo NX – Die besten Gerüchte – Teil 1

Zur Zeit beherrscht kaum ein Thema die Gerüchteküche so sehr, wie die Nintendo NX. Bisher halten sich die Japaner mehr als bedeckt, was Informationen zur neuen Plattform angeht, trotzdem ranken sich einige interessante Gerüchte um das Teil. Im folgenden Artikel möchten wir euch ein paar dieser Gerüchte vorstellen, von denen wir begeistert sind.

Hybrid-Konsole – Aus Zwei mach Eins

Das erste Gerücht, welches wir aufführen, hält sich schon ziemlich lange in der Gerüchteküche: Die Nintendo NX soll eine Hybrid-Konsole sein. Das bedeutet, dass ihr nicht nur Zuhause zocken, sondern eure Lieblings-Games mit auf Reisen nehmen könnt. Stellt euch einfach mal vor, wie cool es wäre, The Legend of Zelda: Breath of the Wild Zuhause anzufangen und auf der Toilette auf der Arbeit fortzufahren. Natürlich muss man davon ausgehen, dass man unterwegs eine nicht ganz so detaillierte Version des Spiels bekommt, was die Grafik angeht.

Dafür würde sich das Teil dann mit einer Docking-Station am TV verknüpfen lassen und so ihre volle Power ausschöpfen können. Ein weiteres Teil der Gerüchte dazu ist, dass es wohl so etwas wie ein separates Modul geben soll, welches die Performance steigert und so eine hübschere Optik zulässt. Damit wären so ziemlich alle Gaming-Zielgruppen bedient: Die Mobile-Gamer, die Konsolen-Spieler und die, die gerne beides haben möchten. Interessant wäre dann natürlich, ob der Nintendo 3DS weiter unterstützt werden würde oder die Software-Versorgung einfach ab ebbt, wie es war, als der erste Nintendo DS eingeführt und der GameBoy anschließend zu Grabe getragen wurde.

Region-Free – Spiele aus aller Welt

Heute ist es eher die Seltenheit, dass Titel entweder gar nicht oder mit einer ungeheuren Verspätung in Europa erscheinen. Doch trotzdem gibt es Spiele, die es nicht über den großen Teich schaffen. Vor allem für Spieler, die sich für Nischentitel aus Japan interessieren, wäre es perfekt, wenn die Konsole über keinen Region-Lock verfügt und man seine Lieblingstitel einfach importieren könnte. Oder wenn sich Nintendo entschließt das Gerät einfach mit einiger Verspätung hier auf den Markt zu bringen, könnten sich Interessenten die Konsole vorher sichern. Oder denkt einfach an die Special Editions, die wir hier nie zu Gesicht bekommen würden. Oder, oder, oder…

Spiele Line-Up – Masse und Klasse

Hand aufs Herz: Eigentlich wurde die Wii U schon vor Monaten zu Grabe getragen und das heute erscheinende Paper Mario: Color Splash kann an dem Fakt kaum noch was ändern. Doch bereits nach ein paar Jahren hat man gemerkt, dass Nintendo wohl ein paar Titel für die Zukunft zurückhält, statt sie auf eine Plattform zu bringen, die sich kaum verkauft. Daher ist davon auszugehen, dass sich das schwache Line-Up zum Release (und im Release-Window) kaum wiederholen wird.

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat man bereits einen Brecher-Titel, der wohl pünktlich zum Release erscheinen wird. Doch wird Nintendo alles dafür tun die Third Party-Hersteller wieder an Bord zu haben. Da vor allem Ubisoft sich mit positiven Worten überschlägt, kann man davon ausgehen, dass es zu Beginn einige Portierungen oder neue Ableger bekannter Franchises geben wird.

Innerhalb der ersten sechs Monate sollen Titel aus den bekannten Franchises, wie Super Mario oder Pokémon, erscheinen. Jedoch wäre es nicht verwunderlich wenn auch ein neues Animal Crossing erscheinen würde – Vor allem in Anbetracht der Hybrid-Gerüchte.

Damit wären wir am Ende von Teil 1 der Gerüchte-Schau. Jetzt seid ihr an der Reihe: Was würde euch gefallen? Welches Gerücht findet ihr blöd? Gefällt euch das Format? Schreibt uns eure Vorschläge und Meinungen in den Kommentarbereich.